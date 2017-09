Referèndum

Cristians de l'ANC demana als responsables de l’Església posin els seus locals al servei del govern

La Sectorial de cristians de l’Assemblea Nacional Catalana ha emès un manifest “Siguem creadors d’un futur esperançador. Una mirada cristiana davant el moment històric que viu Catalunya” adreçat principalment a les esglésies, comunitats, grups i persones cristianes.

En ell es fa esment al fet que "estem cridats l’1 d’octubre a prendre una decisió que marcarà decisivament el futur del país. Una decisió que es fonamenta en el dret d’autodeterminació dels pobles, reconegut internacionalment i recollit abastament en la Doctrina Social de l’Església i en el magisteri dels Papes, des de Joan XIII fins Francesc".

La sectorial remarca que Catalunya sempre ha tingut consciència de nació i voluntat d’autogovernar-se, fets reconeguts àmpliament per l’episcopat català.

També assenyalen que "les capacitats per esdevenir una societat humanament avançada, pionera en justícia social, en democràcia, en solidaritat i en reconeixement de la diversitat, però que ens sentim frenats perquè no tenim les eines d’un estat i, en canvi tenim un estat que ens va a la contra, que no vol reconèixer la nostra identitat, i que ens vol vençuts, sotmesos i assimilats"

Demanen un compromís ferm: Per defensar i participar en el referèndum de dia 1 d’octubre., Obrir el diàleg sobre el tema amb la gent del nostre entorn i ajudar-los a reflexionar sobre la importància del seu vot, Ser fidels al compromís que com a cristians tenim a treballar pel bé comú i a no deixar-nos envair per la por.

Especialment demanen als responsables de l’Església catòlica que, en cas de necessitat, posin els seus locals al servei del govern de la Generalitat per a ésser utilitzats com espais de votació.