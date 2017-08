Temporers

La Crida per LLeida-CUP exigeix al govern de la Paeria que cao temporer dormi al carrer

En una reunió mantinguda aquest matí, la Crida per Lleida – CUP ha exigit al regidor de Polítiques i Drets de les Persones, Xavier Rodamilans, que actuï amb voluntat política per resoldre la situació dels temporers al carrer. Des de que va iniciar la campanya de la fruita de pinyol al juny, la Crida ha denunciat reiteradament la desatenció dels treballadors de la fruita i l’incompliment del conveni laboral pel que fa a la garantia d’habitatge. Aquest cap de setmana, la formació va detectar fins a setanta persones dormint al carrer degut al col·lapse dels serveis socials i insisteix en la necessitat d’un alberg públic per als treballadors de la fruita.

Fins a la data, el govern municipal de la Paeria s’ha negat a reconèixer la situació i la pressió policial, mentre que l’àrea de Serveis Socials descarta ampliar l’oferta d’allotjament disponible a la ciutat.

A més, la formació vol que el govern municipal pressioni tots els actors de la campanya de la fruita – Departament i Ministeri de Treball, Diputació de Lleida, Consell Comarcal del Segrià, la patronal Afrucat i els sindicats agraris – perquè es compleixin escrupolosament els drets socials i laborals dels temporers de la fruita, que fan possible amb la seva força de treball el negoci del sector fruiter a la plana de Lleida. El Síndic de Greuges de Catalunya va fer una denúncia semblant en la seva visita d’urgència a la comarca del Segrià per conèixer la situació precària dels temporers.