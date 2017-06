L'ANC Vic organitza un acte unitari amb els partits i les entitats que defensen el 'sí' al referèndum

L'ANC Vic escenificarà aquest dissabte la signatura del manifest local de la Taula del Sí, amb els partits i les entitats sobiranistes que defensen l'opció del 'sí' al referèndum. L'acte comptarà amb la participació de les forces polítiques independentistes i es farà a les 7 del vespre a la plaça Major de Vic.

A banda de la benvinguda, que anirà a càrrec de l'alcaldessa, Anna Erra, hi intervindran representants de tots els partits: Josep Sort (Reagrupament), Uriel Bertran (SI), Antoni Castellà (Demòcrates), Katia Junks (CUP), Marta Rovira (ERC) i Jordi Turull (PDECat). Per part de les entitats, hi participaran Àlex Montes (Súmate), Jordi Bosch (Òmnium) i Jordi Sànchez (ANC).

D'aquesta manera, s'escenficarà el manifest de la Taula del Sí que els representants locals dels partits i les entitats van signar el 24 de maig.

El músic i humorista de Moià Quim Vila serà l'encarregat d'amenitzar l'acte amb l'espectacle 'Cap a l'espai sideral'. L'Agrupació de Sords de Vic i Comarca també col·laborarà en l'acte, amb un interprèt de llengua de signes.

Vic no és l'únic municipi que ha signat un manifest com aquest. Els últims dies també ho ha fet Manlleu. En aquest cas, és a favor del referèndum i ha incorporat tots els partits representats a l'Ajuntament i Podem, amb l'única excepció del PSC. També s'hi han sumat els sindicats UGT i Comissions Obreres.