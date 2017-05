Repressió

Primer judici contra un estudiant independentista de la UAB acusat d'injúries i denunciat per SCC

Aquest migdia als jutjats de Cerdanyola se celebrarà el primer judici a un estudiant independentista de la UAB i exmilitant del SEPC UAB, denunciat per Joves Societat Civil Catalana per el pressumpte furt d'una bandera espanyola i per injúries a la bandera d'Espanya.

Davant d'aquest fet, el SEPC i Alerta solidària han denunciat "la judicialització que fa Societat Civil Catalana de conflictes polítics, com ja s'ha vist reiteradament que fan denunciant a diverses organitzacions i entitats que assenyalen els seus vincles amb l'extrema dreta. Això amb la fiscalia espanyola i les estructures de l'Estat Espanyol al seu costat"