Municipalització

La CUP Capgirem Barcelona continua empenyent per a fer realitat l’existència d’una funerària pública

La CUP Capgirem Barcelona es referma el nostre compromís amb la remunicipalització dels serveis públics. Per aquest motiu continua empenyent per a fer realitat l’existència d’una funerària pública "que vagi més enllà de ser una operació de maquillatge del govern, i planti cara a les empreses que fan negoci amb la mort".

Recorda que fa pocs més de dos mesos el govern afirmava que crearia una funerària pública amb sis sales de vetlla desvinculant-se definitivament de la societat Serveis Funeraris de Barcelona, que havia estat privatitzada en dues operacions de venda fins al 85%, i que actualment té la concessió dels tanatoris municipals fins l’any 2038.

Com és habitual, el govern de Barcelona en Comú i el PSC anunciava les coses com si tingués majoria absoluta per tirar endavant les seves politiqueries, i una vegada més topava amb la realitat, que no era altra que la manca de suports suficients. És en aquest context que el govern va retirar el punt de l’ordre del dia del plenari del mes d’abril i que a dia d’avui el futur del projecte és del tot incert.

Remarca que el govern ha fet pocs passos i de moment ha renunciat a fer-ho amb contractes que finalitzen aquest mandat reprivatitzant-ne la gestió com és el cas del Bicing, la neteja dels edificis municipals o el servei de recollida de residus i neteja viària.

La formació entén que l’aposta per una funerària pública ha de ser real i valenta, i no una operació de maquillatge d’un govern incapaç de complir el seu propi programa electoral en matèria de serveis públics i municipalitzacions.