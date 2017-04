consulta popular

Mieres decidirà entre 15 propostes d'inversió i eligirà el Jutge de Pau

Per una banda tindrà lloc la segona edició dels pressupostos participatius al poble on els veïns i veïnes estan cridats a decidir quines de les 15 propostes d'inversió volen que es realitzin aquest 2017 amb els 20.000 euros que hi ha assignats. Les propostes han set presentades pels mateixos ciutadans o entitats del municipi.

Enguany, les propostes són les següents: comprar dos focus per la Fira de l'Intercanvi (100€), arreglar l'entrada de l'aparcament municipal (2.500€), posar un passamà a la pujada de la Romeria (1.500€), reparar el mur del cementiri (10.000€), adaptar el paviment d'una part de la Plaça Major perquè les persones no rellisquin (4.500€), construir una estructura per fer ombra al sorral de l'escola (5.500€), construir una barbacoa a la zona de picnic del pavelló (2.500€), construir un parc d'skate (4.500€), reparar l'asfalt del camí de la Riera (10.000€), realitzar quatre activitats d'aventura per a joves (4.500€), comprar un lot de llibres d'història i cultura sobre Mieres (500€), comprar sacs de sorra per ampliar al foguera de Sant Joan (600€), imprimir i emmarcar fotografies antigues per exposar permanentment a la sala de plens (300€), comprar bancs amb baranes (3.500€) o reparar el paviment del carrer de la plaça Major i el camí de pujada de la Font (10.000€). . Així doncs, es pot votar d'una fins a nou propostes sempre que la suma de les marcades no superi els 20.000€.

Per altra banda també es decidirà qui serà el jutge de pau durant els pròxims quatre anys. S'han presentat dos candidats i s'haurà d'escollir quin dels dos candidats prefereixen com a jutge de pau.

El fet que un dels dos candidats fos familiar d'una regidora va dur al ple de l'Ajuntament a trametre la documentació de l'expedient al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes que fos la Sala de Govern qui fes la resolució d'aquesta convocatòria. Finalment el TSJC va comunicar que ha de ser l'Ajuntament qui resolgui la qüestió. Per això, com equip de govern, es creu oportú que es resolgui mitjançant una consulta popular que es durà a terme els mateixos dies que la consulta dels pressupostos participatius.

A les dues consultes poden participar-hi totes les persones majors de 16 anys que formen part del padró de Mieres o que estiguin inscrites al Registre de Participació ciutadana.