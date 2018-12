10/05/2015 Per Antoni Rico, historiador i militant de la CUP de Girona Per què no vaig a la llista de la CUP de Girona Aquests dies he llegit bastants articles de gent que explica per què ha decidit anar en una llista de la CUP. Gent valenta que ha decidit fer un pas endavant en el seu compromís per construir un país i una societat més lliure. La veritat és que tot plegat fa molt de goig i és garantia de solidesa i...

20/01/2015 Per Antoni Rico, historiador i militant de la CUP de Girona 4F: un cas Dreyfus a la catalana J'accuse escrigué Émile Zola el 1898 en el diari francès L'Aurore. L'autor de Germinal, el gran escriptor del naturalisme francès, posava sobre paper la hipocresia, l'antisemitisme i la injustícia de la conservadora societat de la III República. Una sèrie de mentides i proves falses havien portat...

18/12/2014 Per Antoni Rico, historiador i militant de la CUP de Girona L'auge de l'esquerra alternativa segons Roger Tugas. Reflexions postlectura Fa uns dies vaig acabar de llegir el darrer treball del periodista Roger Tugas. Un llibre interessant com a crònica de la formació, transformació i modelatge del que anomenem, entre d'altres conceptes, "l'esquerra alternativa". Si espereu llegir un llibre d'anàlisi polític, sociològic o històric...

10/11/2014 Per Antoni Rico, historiador i militant de la CUP de Girona Ara, la candidatura necessària La jornada d'ahir 9 de novembre de 2014 ha estat una demostració de força d'una població, la catalana, que ja no es pensa subjecta a l'Estat espanyol. Des d'ahir, els governs de Madrid, ja no són cap referencialitat de poder a la que els catalans hagen d'estar sotmesos, obedients. Tot el contrari...

10/10/2014 Per Antoni Rico, historiador i militant de la CUP de Girona “No tots els mals vénen d'Almansa” un any després El setembre va celebrar l'aniversari "No tots els mals vénen d'Almansa. Una revisió crítica de la construcció dels Països Catalans". Escrit per un servidor i publicat per l'Editorial El Jonc, aquest petit assaig pretenia actualitzar la idea dels Països Catalans i, en la mesura del possible...

01/09/2014 Per Antoni Rico, historiador i militant de la CUP de Girona El “mètode deductivo-paranòico-interpretatiu” de Sal·lus Herrero Fonamentalment es tracta de llegir més enllà del que està escrit per evitar parlar del que realment es proposa. Permeteu començar amb aquest "brometa" irònico-daliniana el meu escrit de resposta a l'article que em va dedicar fa uns dies Sal·lus Herrero. Haig de reconèixer que he quedat perplex (com el país que ens va descriure el bo de Josep Vicent Marquès) després de llegir "¿Els Països Catalans en la mateixa cruïlla que el 1977? (Resposta a Antoni Rico)" publicat a paisvalenciaseglexxi.org...

28/07/2014 Per Antoni Rico, historiador i militant de la CUP de Girona Els Països Catalans en la mateixa cruïlla que el 1977 Entre el 1977 i 1982, es va viure, segurament, el moment de màxim debat sobre la idea dels Països Catalans. Revistes com Nous Horitzons, Taula de Canvi o Serra d'Or, foren espais de debat on intel·lectuals independents o representants de les diferents cultures polítiques, posaren sobre la taula les seues propostes respecte d'un projecte que semblava possible. Els esdeveniments no van ajudar a consolidar-lo. Els protagonistes d'aleshores tampoc. I no per una qüestió de "traïcions" o "covardies"...