Dóna suport al projecte

Una memòria compartida, un documental de tots

És per això que hem apostat pel micromecenatge. Volem que la gent participi del documental i contribueixi a difondre'l. Que se'l sentin seu donant un granet de sorra per fer-lo possible.



Amb aquest objectiu, ens financem a través del crowdfunding, perquè volem que qui cregui en aquest documental s'involucri i participi en el procés de creació del documental intercanviant donacions per recompenses relacionades amb el projecte.



Aquest documental serà de tots aquells qui hagin contribuït a fer-lo possible, sigui quina sigui la quantitat que hagin dipositat. Per això el projecte estarà subjectes a la llicència Creative Commons , que permet copiar i distribuir públicament l'obra per tal que arribi al màxim nombre de persones possibles.

Enmig de l'homenatge al 20è aniversari de Barcelona 92, volem que l'Operació Garzón no s'oculti, sinó que s'expliqui. Aquest documental ho pot fer possible, però ens cal el teu ajut.

Per fer-ho possible i aconseguir el finançament necessari, us animem a ajudar-nos a aconseguir donacions, per més modestes que siguin, fent difusió del projecte i fent aportacions al nostre número de compte indicant que és pel documental:

NÚMERO DE COMPTE: #3025 0001 14 1433442525#



El documental es pot aconseguir per 15 euros (despeses d'enviament incloses) enviant un correu-e a operaciogarzon@llibertat.cat