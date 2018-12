Llibertat.cat impulsa el documental "Operació Garzón contra l'independentisme català". Ja hem fet el primer pas, però ens agradaria anar més enllà. Per això et demanem que continuïs col·laborant per fer créixer i millorar el projecte. Col·labora a Verkami: ves.cat/a8e- En aquest vídeo, Marcel Dalmau i Ramon Piqué, encausats del 1992, expliquen el seu testimoni sobre les tortures de l'Operació Garzón. Junts podrem explicar que l'any 1992, a casa nostra, es van perseguir militants independentistes i se'ls va torturar, i que precisament el jutge Baltasar Garzón va capitanejar aquella operació. Fes-ho possible col·laborant amb el projecte. Més informació: llibertat.cat/operacio-garzon-contra-lindependentisme-catala

Documental sobre l'Operació Garzón - FES-LO POSSIBLE!

Aquest any, coincidint amb el vintè aniversari de l'Operació Garzón als Països Catalans, Llibertat.cat, amb el suport d'entitats i associacions com Memòria contra la Tortura i Alerta Solidària, vol posar en marxa el documental "Operació Garzón contra l'independentisme català" per abordar la persecució de l'independentisme del 1992 en el marc del 20è aniversari dels Jocs Olímpics.



No ho podem fer sense el teu ajut. Col·labora i difon el projecte des d'aquí: ves.cat/a8e-



Per saber-ho tot del documental: llibertat.cat/operaciogarzon