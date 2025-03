Mediterrani

Les principals organitzacions marines demanen al govern espanyol avanços en la protecció del Mediterrani

Onze organitzacions dedicades a la conservació de l’oceà han traslladat al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD) la necessitat que Espanya compleixi amb els seus objectius de conservació marina, marcats per la Unió Europea. Concretament, han reclamat l’aprovació de plans de gestió coherents per als espais marins protegits espanyols i la protecció estricta del 10% de les seves aigües per a 2030.

Els i les representants de ClientEarth, Ecologistas en Acción, Fundació Marilles, GEN-GOB, Greenpeace, OceanCare, Oceana, SEO/BirdLife, Tursiops, Bluewave Alliance y WWF España s’han reunit amb la directora general de Biodiversitat, María Jesús Rodríguez de Sancho, a la seu del MITERD i han ofert la seva col·laboració per a aconseguir la sostenibilitat ambiental marina.

Així mateix, han demanat fer seguiment del “Acord marí entre organitzacions ambientals per a la protecció efectiva d’un 30% del Mediterrani espanyol”, firmat també per ANSE, GOB Menorca, GOB Mallorca, Save the Med i Vell Marí. Aquest document estableix les bases per a aconseguir la protecció real del 30% del mar Mediterrani, un dels més castigats del món, a causa de la sobrepesca, la contaminació i els efectes del canvi climàtic.

Molt lluny del compromís 10×30

Les entitats han recordat al MITERD que Espanya està molt lluny d’aconseguir el 10% de les seves aigües sota protecció estricta, la mesura més efectiva per a conservar i restaurar ecosistemes marins i els seus recursos. Així ho demostren els resultats de l’informe “Objetivo 10×30. La urgencia de establecer espacios marinos de protección estricta en Espanya”, elaborat per Oceana. L’estudi conclou que el percentatge de protecció estricta en aigües del Mediterrani espanyol és insignificant (menys d’un 0,1%).

Les organitzacions han recordat que “és necessari avançar en la definició dels criteris que han d’aplicar-se a nivell estatal per a identificar i establir zones de protecció estricta, així com per a elaborar els seus corresponents plans de seguiment i avaluació, ja que aquests són imprescindibles perquè la protecció d’aquestes àrees sigui realment efectiva”.

Així mateix, han reconegut els avanços del MITERD en la creació d’espais marins protegits (EMP), que ja aconsegueixen el 23% de la superfície marina espanyola. Això inclou la recent proposta per a declarar el Parc Nacional Marí del Mar de las Calmas, a El Hierro.

Nous espais marins protegits

Si bé el Mediterrani espanyol ja té designat un 30% de superfície com a protegida, durant la trobada també s’ha demandat que es tinguin en compte nous EMP al Mediterrani proposats per actors locals, especialment els pescadors, i així avançar cap a una major coherència i connectivitat de la xarxa d’EMP.

Aquest és el cas, per exemple, de la Reserva Marina de la Serra de Tramuntana a Mallorca (que compta amb un ampli suport social i reclamada, des de fa anys, pel Govern autonòmic de Balears, però per a la qual no es té un full de ruta clar), o la Reserva Marina del Penyal d’Ifac, a Calp.