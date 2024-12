Identifiquen més de 400 pedreres abandonades amb potencial per acollir fauna amenaçada a les comarques nord-orientals

La descoberta realitzada per la Fundació Emys, no només destaca la importància de les pedreres com a refugis temporals per a espècies vulnerables, sinó que també proposa un model de restauració respectuós amb els ecosistemes naturals. Així, s’obre la porta a un futur on espais considerats residuals esdevenen aliats clau en la lluita per la conservació de la biodiversitat.