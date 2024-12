Còrsega

Els estudiants continuen les protestes defensa de l'ús de la llengua corsa a diferents ciutats de l'illa

L'endemà de la manifestació que va mobilitzar pacíficament uns centenars de persones a Corte , el moviment per la llengua corsa continua aquest matí al campus de l'escola Pascal-Paoli, que torna a estar bloquejat. Una trentena d'alumnes de batxillerat van barricar l'entrada amb barreres i es van cremar dos palets. Es van incendiar palets per bloquejar el trànsit. Els alumnes de secundària canten "Mort aux vaches" a cor sota l'atenta mirada dels gendarmes que hi ha a prop, segons informa Corse Matin

Davant del campus de la facultat de dret, la Ghjuventù Paolina (GP) i la Ghjuventù Indipendantista (GI), els sindicats nacionalistes d'estudiants, bloquegen la Universitat. Si cap estudiant no pot entrar al recinte de la Universitat per accedir als seus ensenyaments, s'autoritza l'accés a la biblioteca universitària. "Sabem que molts estan en el període mitjà, així que deixem entrar els estudiants que vulguin repassar ", expliquen diversos membres del metge de capçalera.

Un bloqueig que forma part de la continuïtat dels moviments de defensa de l'ús de la llengua corsa. “La Universitat sempre ha estat el mitjà d'expressió dels estudiants” , expliquen una desena de membres del GP, d'esquena a una pancarta “Un populu senza lingua si ne more”.

Manifestació davant la prefectura d'Ajaccio



A Ajaccio, els alumnes de batxillerat de Fesch i Laetitia s'han concentrat aquest dilluns al matí davant de les seves respectives escoles, tot i que els alumnes que ho han desitjat han pogut entrar al recinte.

Però, cap a les 11.15 hores, aproximadament 200 joves es van concentrar davant de la prefectura d'Ajaccio per manifestar-se. Es llencen ampolles a la prefectura i s'han incendiat les papereres.

La policia va iniciar una resposta amb bombes lacrimògenes per tal de dispersar els joves que semblaven refugiar-se aigües amunt del Cours Napoléon o al carrer Fesch. Però no dubteu a tornar a l'atac amb bombes de fum. Després de la dispersió, el CRS va romandre estacionat davant de la comissaria mentre alguns manifestants van tornar a pujar el curs cap a la catedral de Saint-Roch.

Bastia

Paral·lelament, unes desenes d'alumnes de batxillerat estan bloquejant des d'aquest matí l'entrada al seu establiment de Montesoro. Tanmateix, les classes no es cancel·len.