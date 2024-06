turisme massiu

La patronal del petit i mitjà comerç de Mallorca preocupada per la limitació dels creuers

La Patronal del Petit i Mitjà comerç de Mallorca, PIMECO, ha mostrat «sorpresa» davant l'anunci del batle de Palma, Jaime Martínez, de limitar l'arribada de creuers i l'arribada de cotxes de lloguer: «Els comerciants estam sorpresos amb les manifestacions del batle. Els creuers ja estan limitats i no són cap problema per a la ciutat. Palma és el segon centre històric més gran d'Europa i, per tant, té capacitat per a rebre creueristes, residents i turisme en general», afirma la presidenta de PIMECO, Carolina Domingo, segons informa dBalears

Segons PIMECO, Palma té problemes «més importants» com la seguretat, la manca de policies o la neteja, entre d'altres. El problema, segons els comerciants, no rau en el turisme, sinó en la manca d'infraestructures adequades: «La població de Mallorca ha augmentat de manera notòria en els darrers anys i tenim les mateixes infraestructures. La manca d'una bona gestió ha tornat les limitacions i prohibicions a la ciutat».

PIMECO reclama a l'Ajuntament de Palma que «mostri quins informes o estudis ha fet per a manifestar, de manera tan sobtada, les mesures que vol adoptar per a aturar la massificació com limitar els cotxes de lloguer, l'habitatge de vacances o els creuers»: «Volem conèixer si es basen en dades o simplement són una ocurrència o globus sonda per veure com les rebem els ciutadans». PIMECO demana a Cort que utilitzi la taula, creada recentment, per a pactar aquestes mesures amb el suport també dels comerciants.