Municipals 23

La CUP presenta llista i propostes a les Cases d'Alcanar

Este passat diumenge 30 d'abril, la CUP Alcanar - les Cases ha presentat a les persones que formaran part de la llista per les properes eleccions municipals a les Cases. L’acte polític s'ha celebrat a la Plaça del Barranc i també ens ha acompanyat la cantautora lleidatana, Meritxell Gené.

L'acte, presentat per Paula Fibla, també membre de la llista, ha començat amb el parlament d'Erica Bel, una de les actuals regidores a l'ajuntament per la CUP i número quatre a la candidatura, que ha qüestionat l'actual model de gestió que l'Ajuntament d'Alcanar implementa en molts dels seus serveis públics. Bel ha posat com a exemple a les Cases, l'Alberg dels Josepets, que va ser rehabilitat amb diners públics però gestionat per la Fundació Privada Pere Tarrés, la qual paga només 500 € mensuals de "lloguer" a l’ajuntament. Però si la ciutadania en vol fer ús, podria? hauria de pagar un lloguer dels espais a la Pere Tarrés? “Este és només un altre exemple de la gestió privada que no reverteix en beneficis per al nostre municipi”. La casenca Marina Rovira, número vuit a la llista, ha fet un recorregut d’experiència vital sobre com eren les Cases durant la seua infantesa i ha conclòs el seu discurs dient: "No ho podrem fer tot, I no venim a prometre-ho tot, però sí que volem intentar canviar les coses i posar lo foco en la gent d'aquí i en les necessitats reals d'este poble, tot l'any, no només de maig a setembre i quan venen eleccions."

Els parlaments finals han estat els de Lluc Ulldemolins i Marta Sans, número 1 i 2 de la llista electoral, en un tàndem on han tornat a combinar presentació personal amb propostes polítiques. Ulldemolins ha tornat a remarcar la importància de la gent que formen la llista electoral "primer voldria destacar la fortalesa del col·lectiu que conforma esta llista. Una llista àmplia, amb companys i companyes ben formades en l'àmbit professional i amb una trajectòria política important" i ha destacat una de les propostes del programa electoral "Promourem l'obertura de la llar de jubilats de forma permanent per tal que siga un espai d'encontre, com no hauria d'haver deixat de ser-ho mai, i alhora un espai per a la ciutadania de les Cases i per a les seues entitats."

Sans, per la seua banda, seguint amb la línia de cuidar les Cases no només per al turisme sinó també per la gent que hi viu tot l'any, ha tornat a remarcar que cal millorar la mobilitat pels carrers i camins, així com les platges i la gestió que se'n fa. Finalment, la canareva ha assegurat que des de la CUP aposten per un turisme de qualitat que s'interesse també pels elements patrimonials que tenim, com ara la bateria de costa de la Guerra Civil al llarg del lligallo del Mar i a tot el terme del municipi des de sòl-de-riu fins a Alcanar Platja. “Lluita històrica de moltes associacions per la seua catalogació i dinamització, però extremadament oblidat pel govern, qui mai no ha mostrat interés de veritat ni en la cultura ni en el nostre patrimoni.”

L'acte ha conclòs amb la presentació de tots els membres de la llista seguit d'un vermut musical.