Diners al poble

Fase final del “Teixim Iniciatives Populars” a Alcanar i les Cases

Després de la fase de presentació dels projectes per part de les associacions i entitats del poble, comença la votació dels finalistes del “Teixim iniciatives populars”. Aquesta iniciativa de la CUP Alcanar – les Cases té l’objectiu de retornar al teixit associatiu del poble els diners que les nostres regidores, Erica Bel i Andreu Carapuig, han cobrat de l’administració pública per la seua participació en els plens extraordinaris entre els anys 2019 i 2023. En aquesta 3a edició la xifra suma un total de 1.300 euros, que es repartiran entre els dos projecte més votats, un 60 % per al primer i un 40 % per al segon.

S’han presentat sis iniciatives de: l’Escola de Música de l’Agrupació Musical Canareva, el C.D. Alcanar, l’Associació Esportiva Futbol Alcanar (AEFA), l’A.P.A aGOSaGATs, l’AMEIBA i l’Associació lo Rafal. Seguint les bases del projecte, totes aquestes iniciatives passen com a finalistes. A continuació, els ciutadans i ciutadanes del poble majors de 16 decidiran quins són els millors projectes. D’aquesta manera, es realitzarà una votació popular en diferents punts del poble durant diversos dies. L’urna estarà a les Cases els dies 9 i 23 d’abril, i a Alcanar el 13, 16 i 23 del mateix mes. Finalment, el dia 25 d’abril a les 20h es farà l’obertura pública de l’urna i l’entrega del premis a la planta baixa de l’edifici dels Serveis Agraris.

“Teixim iniciatives populars'” va nàixer com a continuació del programa electoral de les eleccions municipals del 2015. Aleshores, la nostra assemblea local es va comprometre a transformar les subvencions dels grups municipals en subvencions per a les entitats socials i culturals del municipi. I enfront la impossibilitat legal de que això pogués fer-se directament, la CUP va redefinir el seu objectiu i va decidir renunciar a la seua retribució dels plens extraordinaris i destinar aquests diners al projecte que vam anomenar “Teixim iniciatives Populars”. D’aquesta manera també es denunciava l’abús d’aquesta eina per part de l’equip de govern local.

La formació considera que esta feina ha donat els seus fruits en dos aspectes. Per una banda, el control financer i la transparència que ara existeix sobre les subvencions als grups municipals i, per una altra banda, amb la constatació del cost econòmic per al poble per la celebració dels plens extraordinaris que se celebren al nostre municipi.