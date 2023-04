Municipals 23

Acte de presentació de la llista electoral de la CUP Alcanar - les Cases

La CUP Alcanar - les Cases ha presentat les persones que formaran la llista amb la qual concorrerà a les pròximes eleccions municipals que se celebraran al maig. L'acte polític ha tingut lloc al Parc de la Bassa d'Alcanar, en un ambient festiu i reivindicatiu, que ha comptat amb la presència del cantautor Cesk Freixas.

L'acte, presentat per Lara Bel, també membre de la llista, ha començat amb el parlament d'Andreu Carapuig, un dels actuals regidors a l'ajuntament per la CUP i número tres a la candidatura, que ha assegurat que la CUP es presenta a les eleccions "amb l'experiència d'anys apostant pel municipalisme, i que no han vingut aquí per fer de la política el seu modus vivendi, ni per utilitzar l'ajuntament de plataforma personal, ni de trampolí institucional." També, ha ficat en valor la feana feta des de la institució durant tot este recorregut, a més d’explicar una part de la proposta política de la CUP. Paula Niubó, número sis a la llista de la CUP, ha continuat amb un discurs personal i emotiu sobre la necessitat de recuperar el poble sobretot per a la joventut.

Els parlaments finals han estat els de Lluc Ulldemolins i Marta Sans, número 1 i 2 de la llista electoral, en un tàndem on han combinat presentació personal amb eixos de campanya i propostes polítiques. Tant Sans com Ulldemolins han remarcat la necessitat d'afavorir la mobilitat de les persones pel municipi, i la importància de recuperar els serveis agraris com a centre de formació i informació per a la pagesia. Entre les propostes per este 28 de maig, Sans ha anunciat "la restauració de La Casa del Marqués per destinar-la majoritàriament a dos usos: la constitució d'un Arxiu Municipal i la creació d'un espai de teletreball". Ulldemolins ha ressaltat que continuaran impulsant la creació d'una assessoria energètica, perquè la ciutadania del municipi puga rebre assessorament sobre les factures de llum i gas, així com l'impuls d'altres maneres de generar energia més sostenible".

L'acte ha conclòs amb la presentació de tots els membres de la llista seguit d'un vermut musical i paella gratuïta.