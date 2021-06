Habitatge

Presentació del Pacte per l'Habitatge Públic a Glòries de Barcelona

Aquesta presentació la fan les entitats signants del pacte: les quatre associacions veïnals signants que conformen el Compromís per Glòries (Clot-Camp de l'Arpa, Fort Pienc, Poblenou i Sagrada Família) i quatre col·lectius de lluita pel dret a l'habitatge de la zona (El Nus-Sindicat de barri del Poblenou, Observatori d'Habitatge i Turisme del Clot-Camp de l'Arpa, Observatori dels barris del Poblenou i Sindicat d'Habitatge del Poblenou).



La transformació actual de tot l'entorn de la Plaça de les Glòries Catalanes, iniciada oficialment l'any 1999 i continuada pel Compromís per Glòries (CxG2007), ha produït importants canvis a la zona, però a un ritme molt més lent del previst i acordat.



En temes d'habitatge, la realitat està encara molt lluny dels objectius del moviment veïnal i de lluita pel dret a l'habitatge. Ara ja es poden trobar centenars de pisos (habitats o en construcció). però tots són de venda i amb uns preus prohibitius per a les classes populars dels quatre barris de l'entorn.



Tot i així, el més greu és que no n'hi ha cap que sigui de lloguer públic de gestió directa (HPLLGD) i encara ara s'està esperant que es posi la primera pedra del primer edifici que pugui començar a constituir el parc públic de gestió directa a la zona.



Amb les dinàmiques actuals no s'aconseguirien ni de lluny els aproximadament 700 pisos (HPLLGD) que es poden fer a la zona. Cal un fort canvi de polítiques en aquest sentit i que hi hagi una ferma voluntat política a tots els nivells per aconseguir-ho.



El Pacte per l'Habitatge Públic a Glòries vol ser l'eina que impulsi i exigeixi aquesta nova voluntat política i col·lectiva que necessitem.



Us convidem a assistir a la presentació del pacte, en la qual se’n detallaran tots els aspectes i concrecions, i us demanem que en difongueu el contingut, que ha partir del dia 8 de juliol també estarà disponible a Internet i a les xarxes socials.



AV Clot-Camp de l’Arpa, AV Fort Pienc, AV Poblenou, AV Sagrada Família, El Nus-Sindicat de barri del Poblenou, Observatori d’Habitatge i Turisme del Clot-Camp de l’Arpa, Observatori dels barris del Poblenou i Sindicat d’Habitatge del Poblenou.