Per Nel·la Saborit i Esteve, militant de la CUP de Barcelona 16/12/2011

Com és el finançament del transport públic al nostre país i quines estratègies el poden millorar Com cada any, el dia 1 de gener, les tarifes del transport públic tornaran a pujar arreu dels Països Catalans, i un altre cop ho faran per sobre de l'IPC. Davant d'aquesta situació és necessari fer un...