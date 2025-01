Un nou obstacle per als drets de pensionistes actuals i anteriorment mutualistes

Comunicat a la Ciutadania i Mutualistes a no rendir-se

El 22 de desembre de 2024, el Govern va aprovar la Llei 7/2024, que introdueix noves traves per a les reclamacions de devolució d'IRPF de mutualistes que van cotitzar els anys 60 i 70. Aquestes mesures afecten greument els drets de milers de pensionistes i agreugen la injustícia històrica que ja va reconèixer el Tribunal Suprem en la seva Sentència 255/2023.

El que canvia la nova normativa

1. Eliminació del formulari actual: A partir del 22 de desembre de 2024, queda sense efecte el formulari habilitat fins ara per a reclamar les devolucions corresponents als exercicis 2022 i anteriors.

2. Anul·lació de sol·licituds pendents: Totes les reclamacions presentades abans d'aquesta data (22 de desembre/24) i encara no resoltes per l'Agència Tributària, per als exercicis fiscals no prescrits (2019, 2020, 2021 i 2022), quedaran sense efecte.

3. Nova reclamació anual escalonada: Les devolucions dels exercicis no prescrits hauran de reclamar-se any a any, durant el termini voluntari de declaració de l'IRPF en cada any corresponent.

2025 : Se sol·licitarà l'exercici fiscal de 2019.

: Se sol·licitarà l'exercici fiscal de 2019. 2026 : Se sol·licitarà l'exercici fiscal de 2020.

: Se sol·licitarà l'exercici fiscal de 2020. 2027 : Se sol·licitarà l'exercici fiscal de 2021.

: Se sol·licitarà l'exercici fiscal de 2021. 2028: Se sol·licitarà l'exercici fiscal de 2022

Conseqüències

1. Duplicació de tràmits: Un tràmit senzill es transforma a haver de reclamar de manera anual durant quatre anys, prolongant innecessàriament un procés ja per si mateix complex, especialment per La gent gran.

2. Retards en el reconeixement de drets: En obligar a escalonar les reclamacions entre 2025 i 2028, es perpetua una injustícia que hauria d'haver estat resolta de manera immediata després de la Sentència del Tribunal Suprem.

3. Risc de pèrdua de drets: Moltes persones pensionistes, per edat avançada, podrien no veure resolts els seus drets abans de morir.

4. Exclusió discriminatòria: Es manté la negativa a retornar quantitats als i les pensionistes sense retencions d'IRPF, vulnerant els principis d'igualtat i justícia fiscal.

El nostre compromís i accions legals

Des de la nostra organització denunciem aquesta mesura com un atropellament legal i social que perpetua una injustícia històrica. Estem analitzant totes les possibilitats legals per a recórrer aquesta normativa i continuem en els tribunals per a garantir que els qui van cotitzar a les mutualitats, independentment de les seves retencions actuals, rebin el que els correspon.

A més, impulsarem una campanya de mobilització social per a visibilitzar aquest problema i exigir al Govern i a l'Agència Tributària que rectifiquin immediatament.

Què han de fer els mutualistes?

Si no han presentat la seva sol·licitud inicial: Reclamar segons el calendari establert a partir de 2025. És important assenyalar que presentar aquesta sol·licitud no suposa cap perjudici.

1. Si ja van presentar la seva sol·licitud i va quedar anul·lada: Tornar a reclamar seguint els terminis anuals indicats.

2. Si estan entre els exclosos per no tenir retencions: Encara que l'Agència Tributària ho negui, el dret està reconegut pel Tribunal Suprem i per la mateixa Agència Tributària (en les dades fiscals de cada mutualista de 2023). Per tant, també recomanem presentar la sol·licitud en les dates ja descrites.

Conclusió

Ens enfrontem a un intent deliberat de retardar, obstaculitzar i retallar drets a milers de mutualistes que han estat històricament perjudicats i perjudicades. Aquestes mesures no sols són injustes, sinó que representen un greu atropellament legal i social.

Fem un anomenat a cada persona afectada i a la ciutadania a no rendir-se. Aquesta lluita no ha acabat. Continuarem treballant per a aconseguir que la justícia prevalgui i que es respectin plenament els drets dels i les pensionistes mutualistes.

GOVERNI QUI GOVERNI LES PENSIONS PÚBLIQUES, ELS DRETS I ELS SERVEIS PÚBLICS ES DEFENSEN!!

Comissió de Legal (COESPE)

Gener de 2025