Jocs de taula

Presentació del nou joc de cartes catalanes a Perpinyà

El proper dijous es presentarà la sallida del nou joc de cartes catalanes, impulsat per Òmnium Catalunya Nord. Un nou joc per al segle XXI. A més, per tal de facilitar que tothom pugui aprendre els jocs relacionats, dins de cada paquet s’inclou un llibret amb les regles dels jocs. Aquestes regles han estat recollides en els darrers anys gràcies a jugadors de la comarca.

Des de fa dos anys, i arran del tancament de l’empresa La Ducale, les cartes catalanes que han reunit nombroses generacions al voltant de partides de Truc, de Flor..., no se produeixen més ni tampoc no se distribueixen.

Així doncs, per salvar aquest patrimoni i davant la negativa de l’empresa mare de cedir els dibuixos d’aquestes cartes, l’associació Òmnium Cultural Catalunya Nord, que treballa per la defensa i promoció de la llengua i la cultura catalanes, aquesta tardor ha iniciat un projecte per redissenyar, produir i distribuir un nou joc de cartes catalanes, basant-se en els dibuixos de la casa Dessoris, últim productor de cartes de Perpinyà.