Entitats de Mallorca i del Pirineu critiquen la despesa pública amb la ruta aèria Palma-Andorra

La Plataforma mallorquina contra l’ampliació de l’aeroport i Pirineu Viu s’oposen a la subvenció pública de la ruta Palma-Andorra construïda per portar turisme d’elit a Andorra. Reivindiquen una diversificació de l’economia (que vagi mes enllà del turisme) per generar feina de qualitat i reduir els preus del lloguer

Manifestació a la Seu d'urgell convocada per PirineuViu. Per habitatge digne i limitar la turistificació. (Sense autoria)

Les entitats Pirineu Viu i la "Plataforam contra l’ampliaciuó de l’aeroport" han denunciat que el model turístic basat en grans infraestructures i serveis pensats exclusivament per a persones d’alt poder adquisitiu, com l’Aeroport Andorra-la Seu, suposa una despesa pública desorbitada, perjudica greument les economies locals, empitjora la crisi de l’habitatge i és insostenible en el context de l’actual crisi climàtica.

Aquestes organitzacions critiquen la seva subvenció amb diners públics per part del Govern andorrà i Balear. Per una part la construcció de l’aeroport La Seu d’Urgell-Andorra. I, per altra part, la promoció de rutes aèries, les subvencions al sector privat i la campanya per pagar fins al 70% dels bitllets d’avió per fomentar la línia Mallorca-Andorra que són exemples clars d’un model que posa els recursos públics al servei del turisme de luxe. A més, segons ha denunciat la Plataforma mallorquina contra ampliació de l’aeroport, el Consell de Mallorca ha destinat fons públics a promocionar la ruta aèria amb la Seu d’Urgell i a subvencionar-hi viatges a la neu per a joves amb el 70% del viatge pagat (avió, hotel, esquí…). “Es trist que mentre els joves pateixen de primera mà la crisi de l’habitatge o l’encariment dels preus, les despeses públiques en matèria de joventut vagin enfocades a finançar uns viatges a la neu. El que contribueix a la turistificació de l’economia” ha exposat, Pere Joan Femenia, portaveu de l’entitat mallorquina.

Aquestes subvencions públiques “evidència l’error” d’aquesta nova ruta aèria oberta el 2024, que més enllà de la temporada hivernal, amb una ocupació mitjana del 70%, ha demostrat ser deficitària la resta de mesos, amb una ocupació que no pasa del 30%. El que “demostra que sols respon a interessos econòmics del lobby turístic, per continuar enriquint-se més dels mesos de temporada alta. Així ho demostraren a les declaracions Pedro Fiol (president Aviba) i Jordi Torres (ministre de Turisme i Comerç del Govern d’Andorra)”.

En el cas del Pirineu, les entitats recorden que “l’aeroport només serveix per portar visitants d’alt poder adquisitiu, com residents del nord d’Europa que passen temporades a Mallorca i que busquen una destinació turística com Andorra”. Des de Pirineu Viu consideren que “aquest tipus d’infraestructures, lluny de beneficiar les veïnes del territori, perpetuen el monocultiu turístic, fan augmentar els preus de l’habitatge i expulsen la població local”. Han recordat la multitudinària manifestació del passat 6 de desembre a la Seu d’Urgell, on 4.000 persones del conjunt del Pirineu van inundar els carrers de la capital alt urgellenca per dir “que s’ha acabat” i exigir solucions per “abaixar el preu dels lloguers”.

Desde Mallorca i del Pirienu les plataformes socials des de fa anys demanen, entre altres, aturar la promoció i subvenció turística amb diners públics, així com aturar l’obertura de noves rutes aèries, ja “només contribueixen als problemes de la turistificació, augmentant la pressió humana al territori, fomentant l’especulació de l’habitatge i contribuint a la crisi climàtica”. Les entitats reclamen un canvi radical en les polítiques públiques tant a Mallorca com al Pirineu. Segons elles, cal deixar enrere les inversions en infraestructures turístiques i apostar per la diversificació econòmica, amb sectors com l’agricultura i la indústria, que generin ocupació estable i de qualitat. Conclouen que “només així es podrà reduir el preu de l’habitatge, oferir feina estable i garantir que aquests territoris continuïn sent llocs per viure, i no es converteixin en parcs temàtics destinats exclusivament al turisme de luxe”.