La CUP Reus reclama revisar el pla de protecció civil i fer simulacres: “si no es socialitza és una eina inútil”

La formació anticapitalista i independentista també ha denunciat les poques polítique socials que s’impulsen a l’Ajuntament: “Diuen defensar els drets humans amb declaracions i després no donen resposta en emergències com l’habitatge”.

La CUP ha presentat una moció pel ple municipal de demà, divendres, per revisar i aplicar el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM). La formació defensa que el pla d’actuació d’emergències és inútil si no es coneix per la població a la que afecta i ha requerit actualitzar-lo, si convé, i fer una feina de socialització entre la ciutadania. “La gent ha de saber com actuar en casos d’emergència, sinó els plans queden en res”, ha assenyalat la regidora Mònica Pàmies, tot concloent que “Quan una mesura que implica a la ciutadania no es socialitza, és una eina inútil”. En aquest sentit, els cupaires assenyalen que des de la creació del Document, el 2020, no s’han realitzat els simulacres establerts per les emergències TRANSCAT (fuites tòxiques i/o explosions de caràcter químic) i AEROCAT (Caiguada d’aeronaus i altres accidents aerics) tot i que Reus estigui en una zona de risc molt alt, i requereix el compromís del govern de dur a termer els simulacres.

Mancança de polítiques d’esquerres

La CUP de Reus també s’ha mostrar molt crítica en la poca política social que s’està executant des de l’Ajuntament. Ho han fet a través de posar com exemple les dues declaracions que s’aprovaran demà al ple municipal, l’una de defensa de drets humans, i l’altre en solidaritat pels afectats per la DANA. “Quan fan declaracions semblen d’esquerres, després no veiem cap mesura que realment defensi a la ciutadania de les emergències socials que hi ha”, ha etzibat el regidor de la CUP, Arnau Martín.

En aquest sentit, Martín ha recordat que ahir, a la ciutat, hi va haver dues detencions i una vintena de persones identificades en un desnonament al carrer Santa Anna. “Els Drets Humans hi ha estipulat el dret a l’habitatge i a la nostra ciutat no només s’està garantint sinó que es detenen persones per defensar-lo”, ha etzibat el regidor. La CUP ha subratllat la violència exercida pels cossos policials durant el desnonament i ha destacat de les dues ha sortit de la comissaria dels Mossos d’Esquadra amb una ordre d’expulsió de l’Estat“que es pot activar en qualsevol moment. “Compartim la denúncia de racisme institucional que feien ahir les companyes organitzades i ens preguntem si l'ajuntament pensa actuar perquè es retiri l'ordre d'expulsió d'un veí que defensava el dret a l’habitatge, un dret que no garanteix l'ajuntament?”.

D’altra banda, els cupaires han justificat la seva abstenció en la moció per la solidaritat amb els afectats per la DANA assenyalant que no s’han tret els paràgraf que reclamen més seguretat policial als llocs afectats. “Estem a favor de la solidaritat, però no de comprar el marc de l’extrema dreta que diu que la seguretat només s’arregla amb més policia. Allí calen recursos, recursos públics i materials per poder arreglar el desastre material i humà que ha succeït. Posar més policia és alimentar el discurs de l’últim contra l’últim”, ha justificat Martí.

Els cupaires també han demanat tenir una mirada global per no fer “rentats d’imatge a través de declaracions institucionals buides d’acció”. Per això assenyalat que les conseqüències del desastre tenen responsables directes: el model polític històric del PP i el PSOE que prioritza interessos econòmics a través de la construcció a cop de totxo, retades i una recentralització econòmica i política des de Madrid que ha rebaixat la sobirania i ha portat a ser incapaces de donar resposta a una situació d’emergència.

Per últim, els cupaires han posat en valor la resposta solidaria del poble organitzat tot assenyalant que a Reus les estructures populars com el Casal Despertaferro ha estat espai i punt de recollida de material, i l’Esquerra Independentista ha enviat més de 500 brigadistes a la zona zero del desastre: “L’Ajuntament no va oferir un espai de recollida, tot i això la solidaritat no s’ha aturat i ha arribat. Cal que la política estogui a l’alçada del seu poble”.