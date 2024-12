Antifeixisme

L’STEI Intersindical critica la feblesa del govern i de l'oposició en la rectificació plantejada contra les esmenes aprovades de l'extrema dreta

No es pot esperar joc net, com va demanar el conseller Antoni Costa a la conferència de premsa del consell de govern de divendres, a un partit feixista. Mentre, el Partit Popular necessita el suport de l'extrema dreta per aprovar el Pressupost del 2025. I si el Partit Popular critica la manca de joc net de l'extrema dreta, hauria d’haver reaccionat amb més contundència contra el partit que governa amb ells o els dona suport a moltes administracions de les Illes Balears.

Aquesta suposada “errada” de dia 26 de novembre podria ser la moneda de canvi perquè l’extrema dreta doni suport al Pressupost.

No veim seguretat jurídica si la figura legal per esmenar el que recollirà el Decret llei de Simplificació Administrativa és un Decret llei del govern.

Des de l’STEI Intersindical informarem de primera mà als centres de treball del contingut literal d’aquestes esmenes aprovades en matèria educativa i de funció pública i, segons l’esdevenir del govern, plantejarem assemblees informatives per a prendre les decisions oportunes. Les esmenes aprovades tenen molt de calat jurídic a la Llei d'Educació de les Illes Balears i a la Llei de Funció Pública, totes contra la llengua catalana i contra la coeducació, contra la diversitat de gènere i contra la prevenció de la violència masclista.