Moviment veïnal

Representants veïnals lliuren una instància perquè el dret a l'accés a l’habitatge sigui considerat un dret fonamental a la Sindicatura de Greuge

Avui una delegació de persones representats del moviment veïnal de tot Catalunya, acompanyada per la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) i la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb), ha entregat una instància demanant que emeti un informe al Defensor del Poble i al Parlament de Catalunya perquè el dret a l'accés a l’habitatge sigui considerat un dret fonamental de la Constitució Espanyola. Al mateix temps aquesta instància demana amb urgència una reunió amb la Síndica, Esther Giménez-Salinas i Colomer.

Aquesta actuació s’emmarca en un context de campanya general de tot el moviment veïnal de l’Estat, aglutinat entorn la Confederació Estatal d’Associacions Veïnals (CEAV). L’acció s’ha replicat a deu comunitats autònomes més: Castella i Lleó, Castella La Manxa, Galícia, Astúries, Aragó, València, Extremadura, Palma, Andalusia i Múrcia.

Julio Molina, president de la CEAV, s’ha sumat a la presentació a Catalunya exigint que l’habitatge sigui "un dret com ho són l’educació o la salut". També ha recordat que l’acció és fruit dels pactes treballats a la Declaració de Barcelona aprovada el passat gener, que va iniciar la crida contra l’especulació i l'expulsió de veïnat de les ciutats.

Amor del Álamo Margalef, de la Junta de la Confavc, ha demanat que "s’escolti al moviment veïnal i es preguin les mesures corresponents".

Camilo Ramos, president de la Favb, ha conclòs que “aquesta acció és part d’un cicle de mobilitzacions on no estem sols i hi ha molts moviments socials, el proper 23 de novembre tant la Confavc com la Favb estarem també en la mobilització pel dret a l’habitatge”.