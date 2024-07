lluita institucional

La CUP de Reus proposa eliminar els privilegis dels regidors municipals

El grup municipal de la CUP portarà al ple de juliol una moció que exigeix posar fi als privilegis dels regidors de l’Ajuntament de Reus amb l’objectiu d’apropar la institució a la ciutadania i fomentar una política més ètica i transparent. “Els regidors no som la institució en si, sinó que hi som per representar-hi el que el poble demana”, expressa Arnau Martí, regidor de la CUP, destacant la necessitat de trencar amb els privilegis que actualment separen la classe política de les veïnes. Els independentistes també subratllen que la renúncia a aquests privilegis comportaria una reducció en les despeses públiques supèrflues. “La renúncia a aquests privilegis ha de ser no només un gest d'humilitat sinó també un exemple de bona praxi i gestió dels diners públics”, afirma Martí.

La moció destaca que aquests privilegis han esdevingut un símbol de la manca d’ètica institucional, amb exemples tan flagrants com les files buides reservades per a autoritats en nombrosos actes públics. “Reivindicar la necessitat d'acabar amb aquests privilegis és un exercici d'higiene democràtica”, afegeix Martí, subratllant que és imperatiu eliminar aquestes barreres per evitar la percepció d'una institució llunyana i aliena a la ciutadania.

En concret, la moció proposa eliminar les reserves preferencials de seients per a autoritats en actes públics i exigir que els regidors paguin de la seva butxaca les entrades a esdeveniments i l'aparcament a la ciutat, ja que actualment poden aparcar a tots els pàrquings municipals sense cap cost. Els cupaires també demanen revisar el protocol per establir un codi ètic de bones pràctiques. Aquestes mesures segueixen l'exemple d'altres ajuntaments com els de Tortosa i Cambrils. “És un acte de responsabilitat i coherència política que aquest ajuntament no es pot permetre ignorar”, conclou Arnau Martí.