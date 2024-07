Comunicat de la Plataforma pel Decreixement Turístic sobre els pisos turístics il·legals i les mesures anunciades per l’Ajuntament de Girona

La Plataforma pel Decreixement Turístic ha emès un comunicat que tot seguit reproduïm:

Des de la Plataforma pel Decreixement Turístic volem denunciar l’existència de 78 anuncis d’Airbnb a Girona sense permís per desenvolupar activitats turístiques. Durant els darreres setmanes hem comparat el registre de pisos turístics de la Generalitat amb les dades que ofereix Inside Airbnb i hem arribat a la conclusió que 29 pisos no disposen de llicència, n’han introduït una de falsa o en tenen una que és d’un municipi diferent de Girona. Molts d’aquests pisos estan vinculats a agències o a propietaris amb més d’un anunci a Airbnb. De la mateixa manera també hem localitzat 49 pisos que ofereixen habitacions sense la corresponent llicència de llar compartida.



El que és sorprenent no és l’existència de pisos turístics il·legals, sinó que sigui la ciutadania organitzada qui s’encarregui d’investigar-ho. Davant d’aquesta situació, exigim a l’Ajuntament de Girona i específicament al regidor d’Urbanisme Lluís Martí que assumeixi la seva responsabilitat i sancioni l’activitat turística il·legal, molt més nociva per la ciutat que els espais de sociabilitat com l’Ateneu Popular Salvadora Catà, contra el qual s’ha obert un procediment administratiu.



Sancionar l’activitat il·legal és el mínim que es pot exigir a l’administració. Però si de debò es vol combatre la massificació turística i la gentrificació del Barri Vell, calen mesures molt més ambiciones: cal retirar llicències turístiques i garantir que tots els habitatges de la ciutat compleixen la seva funció més natural i necessària: han de ser un sostre per viure-hi, no una experiència per consumir.



Durant l’última dècada l’Ajuntament de Girona ha promogut el turisme sense límits. El resultat és que veiem avui en dia: una ciutat aparador, amb els lloguers pels núvols i una ciutadania exasperada. Ara és hora de revertir la situació. Cal parar els peus a l’especulació i treballar per les veïnes en comptes de fer-ho pel negoci turístic i immobiliari. No hi ha equilibri possible entre dos models de ciutat antagònics.



En aquest sentit, volem advertir que limitar la circulació amb bicicleta en determinats carrers del Barri Vell no reduirà el malestar social i podria contribuir a criminalitzar encara més la mobilitat sostenible. Els problemes de mobilitat derivats del turisme ciclista son tan sols la part visible d’un fenomen molt més greu que només es pot resoldre reduint l’oferta turística i apostant per un altre model econòmic.



Des de la Plataforma pel Decreixement Turístic volem denunciar també els lloguers de temporada, una trampa legal per esquivar les regulacions administratives. Amb els lloguers de temporada, els propietaris no necessiten cap llicència turística, ja que poden encadenar contractes que es rescindeixen quan el turista abandona la ciutat. Volem recordar que el Parlament va intentar limitar els lloguers de temporada el passat mes de maig, però va topar amb l’oposició de Junts i l’abstenció del PSC, dos partits al servei de la indústria.



Mig miler d’adhesions

Per tot plegat volem animar a la ciutadania a participar a la manifestació del proper dissabte, que sortirà a les 18h de la Plaça del Vi. La manifestació farà un recorregut pel Barri Vell i denunciarà els efectes de la massificació turística en el texit veïnal i en el comerç local. La manifestació comptarà amb un bloc ciclista, perquè volem subratllar que la Plataforma no s’oposa a la mobilitat sostenible, sinó als efectes que té el turisme ciclista sobre la ciutat.



Per últim, volem anunciar que el manifest “Per una ciutat viva de barris, persones i comerç local” ja ha rebut més de mig miler d’adhesions, entre les quals desenes d’entitats.



Plataforma pel Decreixement Turístic Girona - 4 de juliol de 2024



Entitats adherides al manifest “Per una ciutat viva de barris, persones i comerç local”



- AAVV del Barri Vell

- AAVV Vista Alegre

- AAVV Santa Eugènia

- La Intersindical

- Intersindical Alternativa de Catalunya

- Fundació Ser.Gi

- IADEN Salvem l’Empordà

- Coordinadora d’ONG solidàries

- Associació de Naturalistes de Girona

- Ateneu 24 de Juny

- Ateneu Popular Salvadora Catà

- Ateneu Eugenienc

- Ateneu La Palestra

- Associació Rise UP

- Associació Juvenil i Cultural Pengim-Penjam

- Associació Circell

- Associació Cultural i Esportiva Bombers de Girona

- Servei Civil Internacional Catalunya

- Gimnàs Popular la Bugadera

- Club Esportiu Estel Roig

- Sindicat de Llogateres

- PAH Gironès

- Arran

- Endavant

- Poble Lliure

- Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans

- Col·lectiu Jaguars

- Girona amb Palestina

- Restaurant B-12

- Edicions Ela Geminada

- Trescalia- Agència d’ecoturisme