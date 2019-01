Català

La Casa Amaziga de Catalunya, Pupil·les i Som Energia, els tres finalistes del VI Premi Martí Gasull i Roig

El jurat dels VI Premis Martí Gasull i Roig va fer públics el passat, 7 de gener, els tres finalistes a aquest guardó que reconeix la trajectòria i les accions que han fet persones i entitats en la defensa i la promoció de la llengua catalana. En aquesta ocasió els finalistes són la Casa Amaziga de Catalunya, el grup de rap en valencià Pupil·les i la cooperativa Som Energia. Els nou membres del jurat han deliberat sobre les 545 candidatures que es van proposar per al premi i han valorat el fet que totes hagin tingut un bon nivell de defensa i promoció del català.



Des del 7 de gener i fins al proper 28 de gener s'obre un període de votacions populars perquè tothom qui ho vulgui pugui escollir el guanyador d'entre aquestes tres candidatures. El vot es pot emetre a través del web www.premismartigasull.cat.

Recordem que els guanyadors de les passades edicions del Premi Martí Gasull i Roig van ser l'Assemblea de Docents de les Illes Balears (primera edició), Escola Valenciana (segona edició), Bon Preu - Esclat (tercera edició), la Comunitat Sikh de Catalunya (quarta edició) i Catalunya Ràdio (cinquena edició).



A banda del guanyador per votació popular, en els propers dies es farà públic el Premi Especial del Jurat, que és de caràcter honorífic i que es concedirà a una persona que s'hagi distingit per la seva trajectòria en la difusió de la llengua. Enguany ja és el tercer any que s'atorga aquest premi. El primer va ser atorgat a Albert Jané, escriptor, gramàtic i traductor, per la construcció d'un imaginari col·lectiu infantil en català. En la passada edició el va rebre el sacerdot, gramàtic i escriptor Josep Ruaix i Vinyet per haver contribuït a l'ensenyament del català durant el franquisme.

Els tres finalistes