Llibertat.cat va néixer el 4 de novembre de 2006 per donar a l'independentisme d'esquerres un espai de difusió i opinió, però també de memòria històrica.



Al llarg d'aquests anys, aquest mitjà ha fet una tasca important de recuperació de la memòria històrica de l'independentisme català, a través de notícies diàries i d'una secció expressa que porta el mateix nom, per poder així entendre el present i combatre el silenciament del discurs i mitjans oficials.



Llibertat.cat ha encetat aquest any una nova etapa marcada per la presentació d'una nova pàgina web, renovada gràficament, totalment integrada a les noves eines i adaptada al llenguatge multimèdia. Una etapa que el portal ha posat en marxa coincidint amb el 5è aniversari de naixement d’aquest mitjà informatiu, que al llarg dels anys ha anat creixent fins a consolidar-se com un altaveu de referència per al moviment independentista dels Països Catalans.



El 4 de novembre del 2006 naixia Llibertat.cat, concebut com a tal amb el precedent de Llibertat.com, el primer fòrum independentista que hi hagué a la xarxa. La data no era gratuïta; l’equip fundador la va fer coincidir expressament amb la manifestació de Perpinyà -en el marc de la Diada de la Catalunya Nord- per presentar ja de bones a primeres la línia de clara vocació nacional que seguiria aquest espai web des de llavors. El marc nacional era un tret indiscutible del projecte informatiu, i així ho ha demostrat d’aleshores ençà.



Una data, el 7 de novembre, que passa ben desapercebuda per molts sectors del nostre país. Llibertat.cat ja ho sabia, però és que aquesta era la seva carta de presentació: nodrir-se d’allò que passa desapercebut, que no interessa i que no gaudeix del vistiplau dels circuits oficials; per incòmode, perquè no toca. En això s’ha basat la tasca d’aquest mitjà, i així ho corrobora la seva trajectòria. Llibertat.cat diu allò que a voltes no es vol sentir i toca allò que a voltes s’intenta ocultar. Per això aquest any centrarà els seus esforços en recordar el 20è aniversari de l'Operació Garzón.