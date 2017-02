CUP GIRONA

Moció per impulsar una demanda judicial col·lectiva contra les clàusules abusives a Girona

La CUP-Crida per Girona ha presentat una moció al ple de l’Ajuntament de Girona, previst per dilluns que ve, en què proposa que el consistori impulsi una demanda judicial col·lectiva que agrupi totes les gironines i gironins afectats per clàusules abusives en hipoteques. Els cupaires recorden que en els darrers anys milers de ciutadanes i ciutadans han estat víctimes de l’aplicació de clàusules abusives, també en el cas de Girona, i que cal la implicació institucional per garantir els drets de totes les famílies afectades.

En aquest sentit, la CUP-Crida per Girona ha destacat que hi ha precedents d’ajuntaments, com el d’Azuqueca de Henares, que ja han emprès aquest camí. En el cas d’aquest municipi de Castella La Manxa es va presentar una demanda que agrupava 179 famílies del municipi afectades per les clàusules sòl, i la justícia els ha donat la raó.

Cal tenir en compte, a més, que darrerament han aparegut dues sentències recents del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que detallen les característiques de l’abusivitat de les clàusules sòl, d’una banda, i les clàusules de venciment anticipat, per l’altra. Aquest fet obre la possibilitat de reclamar a milions de persones que han signat una hipoteca i especialment a aquelles que s’han vist immerses en un procés d’execució hipotecària.

És per això que la CUP-Crida per Girona reclama que el consistori gironí posi al servei de la població tots els serveis necessaris d’assessorament i informació, com també que promoguin accions col·lectives per tal d’actuar contra els abusos bancaris de la manera més eficaç i accessible per a la ciutadania. Així, la formació ha demanat que que es doti l’Oficina Municipal d’Habitatge i la Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge dels recursos i el protagonisme necessaris per tal de desenvolupar aquestes tasques adequadament.

Acte informatiu dissabte passat a Salt

Dissabte passat la CUP i Independents Per Salt van celebrar un acte informatiu sobre clàusules bancàries abusives, que va comptar amb les intervencions dels advocats José Ángel Gallegos i Míriam Benítez, aquesta darrera del despatx Salellas i Associats. L’acte, en què van assistir-hi prop de 70 persones, va servir per exposar el contingut de les darreres sentències europees sobre clàusules abusives, les noves línies de defensa jurídica que s’han obert gràcies a aquestes sentències, així com les diferents vies de reclamació.