CUP GIRONA

La CUP-Crida per Girona debat sobre la música en directe a la ciutat

La CUP-Crida per Girona ha organitzat per aquest dijous, 2 de febrer, un acte titulat “Música en directe a Girona: cap on anem?”, emmarcat dins les segones jornades “Girona, ciutat i cultura”. El debat, que tindrà lloc al local Yeah! (avinguda Ramon Folch 9) a les 20h, comptarà amb la participació de Daniel Granados, director de ‘Cultura Viva’ a l’Ajuntament de Barcelona; Narcís Casassa, cap de Cultura a l’Ajuntament de Girona; i Jordi Planagumà, de les Cases de la Música. La moderació de l’acte anirà a càrrec de la periodista i activista cultural Alícia Martínez.

Per la formació, el debat és una oportunitat per conèixer l’experiència de l’Ajuntament de Barcelona en el camp de la programació de cultura en directe, com també conèixer quina és la intenció de l’àrea de cultura de l’Ajuntament de Girona per donar resposta a les demandes de propietaris de locals, programadors culturals i associacions de la ciutat pel que fa a les dificultats en l’organització d’actuacions en viu a Girona. En l’acte també s’ha previst que hi hagi una fila zero amb representants del sector que puguin expressar la seva visió.

Ja fa uns mesos, la CUP-Crida per Girona va anunciar la seva voluntat de treballar conjuntament amb l’equip de govern per tirar endavant mesures per regular i potenciar la música en viu a la ciutat. Entre les propostes hi hauria la creació d’una plataforma de difusió de la tasca i la programació de tots els agents que participessin d’aquest circuit cultural, així com l’aprovació de canvis normatius per regular més adequadament les actuacions en directe i facilitar-ne l’organització per part dels locals.