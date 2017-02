LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP-Crida per Girona reclama a l’Ajuntament que tiri endavant la denúncia contra ADIF

La CUP-Crida per Girona ha reclamat una vegada més que l’Ajuntament de Girona presenti una demanda judicial contra ADIF pels nombrosos incompliments i greuges provocats pels més de 8 anys d’obres del Tren d’Alta Velocitat a Girona.

La formació ha fet aquesta petició després de la reunió entre l’alcaldessa Marta Madrenas i el delegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo. Després de la trobada, Madrenas va anunciar la seva disposició d’endarrerir o fins i tot fer marxa enrere en la via judicial en funció de l’actitud que prengui l’Estat espanyol respecte a Girona a partir d’ara.

La CUP-Crida per Girona considera que la demanda judicial contra ADIF per part del consistori ja porta molts anys de retard, per la qual cosa ha reclamat a Madrenas que tiri endavant la demanda judicial “amb la màxima determinació i diligència”. La formació ha lamentat que durant tots aquests anys l’Ajuntament de Girona no hagi emprès mesures més valentes per defensar el barri de Sant Narcís i el conjunt de ciutadans i ciutadanes de Girona davant d’ADIF.