LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP-Crida per Girona demana accelerar el projecte del pont de Girona Est

La CUP-Crida per Girona ha reclamat al govern gironí que acceleri el projecte de construcció del pont damunt l’Onyar que ha de connectar els barris de Girona Est amb el Parc Científic i la Creueta. En concret, el grup municipal ha sol·licitat al govern que presenti en les properes setmanes un pla de finançament i un calendari d’execució del projecte.

En aquesta línia, la CUP-Crida per Girona ha anunciat que presentarà una al·legació al pressupost municipal del consistori gironí per al 2017 per tal que al pla d’inversions s’hi inclogui una partida que permeti finançar els primers passos del projecte del pont. La petició de la formació arriba després de saber-se que la passera provisional que s’havia inaugurat el passat mes d’octubre, i que havia costat a les arques municipals més de 40.000€, ha quedat malmesa i inservible després de les pluges dels darrers dies.

Segons la CUP-Crida per Girona, aquest succés referma la necessitat de construir el pont amb la màxima celeritat per tal de posar fi a l’actual situació de provisionalitat. Els cupaires també han reclamat al govern que a l’hora de refer la passera es busquin fórmules per evitar que augments sobtats del cabal de l’Onyar com els que s’han viscut recentment tornin a deixar-la fora de servei.

Segona sessió de les jornades sobre educació a Girona Est

D’altra banda, avui dimecres a les 19h al centre cívic Onyar, la CUP-Crida per Girona celebra la segona sessió de les seves jornades sobre educació a Girona Est. La sessió d’avui, titulada “Coneguem el sector: L’educació avui”, comptarà amb Ma. Àngels Casamayor, mestra de l’Escola Bressol Cavall Fort; Laura Chaparro, directora de l’Escola Vila-roja; Tamara Cortés, exalumne i mestra de l’Escola Sagrada Família; Nicolassa Zapata, veïna del barri responsable de l’acompanyament escolar; Miquel Blanch, mestre de l’Escola d’Adults de Girona; i serà moderat per Xavier Besalú.