CUP GIRONA

Acte de la CUP-Crida per Girona sobre l’art contemporani a la ciutat

La CUP-Crida per Girona ha programat un acte sobre art contemporani dins la segona edició de les jornades “Girona, ciutat i cultura” que se celebren durant l’hivern i la primavera d’aquest any. Es tracta del tercer acte del cicle, que va començar el passat 24 de novembre amb una conferència de Joan M. Minguet, i van continuar el 2 de desembre amb una jornada d’activitats per reclamar el trasllat de la biblioteca Ernest Lluch a la Casa de Cultura.

El tercer acte, que tindrà lloc aquest dijous 12 de gener a les 19h al centre cultural La Mercè, consistirà en una taula rodona titulada “L’art contemporani en un present incert”. Hi participaran el comissari, escriptor i investigador Oriol Fontdevila; la crítica d’art Magdala Perpinyà; i l’artista i docent Kenneth Russo; i serà moderat pel crític d’art i periodista Eudald Camps.

L’adquisició del fons Sant Torroella i l’anunci per part del govern municipal de crear un museu d’art modern i contemporani a la Casa Pastors, va fer aflorar un debat sobre el paper de l’art contemporani a Girona i el futur d’iniciatives com el Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Aquest acte pretén posar damunt la taula la situació de l’art contemporani, tant a la ciutat de Girona com en l’àmbit general, per tal de reflexionar sobre els principals reptes, riscos i oportunitats que té aquest sector de cara als propers anys.