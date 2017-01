CUP GIRONA

Jornades de la CUP-Crida per Girona sobre l’educació a Girona Est

Aquest matí la CUP-Crida per Girona ha presentat en roda de premsa les seves jornades “Girona Est, quina escola volem?”, que comencen demà dimecres. Els actes del cicle tindran lloc els dimecres 18 i 25 de gener, i 1, 15 i 22 de febrer, sempre a les 19h al centre cívic Onyar. En la roda de premsa hi han participat la regidora gironina Laia Pèlach; el veí de Girona Est i membre de la comissió d’educació de la CUP-Crida per Girona Àngel Fernández “Nene”; i el professor de Treball Social de la UdG Manel Barbero.

Segons Laia Pèlach, les jornades tenen per objectiu “analitzar el model educatiu que hi ha implantat al sector de Girona Est per valorar què no funciona i quines millores poden aplicar-s’hi”. En la seva intervenció, Àngel Fernández “Nene” ha destacat la importància que s’organitzin aquestes jornades al territori i obertes a la participació tant de la població dels diferents barris de Girona Est com de tècnics i professionals que hi treballen.

Per la seva banda, Manel Barbero ha destacat que “els projectes educatius necessiten estar en constant revisió per adaptar-se a la realitat social de cada barri o municipi” i que “això només es pot fer amb la participació de la mateixa població i dels diferents agents implicats”. El professor també ha esmentat que “un dels principals reptes és lluitar contra la segregació escolar i la ‘guetització’ a partir de projectes comunitaris ben connectats amb l’entorn”.

La primera sessió de les jornades té per nom “Coneguem el barri: un recorregut per la història”, i hi seran presents representants d’entitats que han treballat al sector. La segona, titulada “Coneguem el barri: l’educació avui” comptarà amb la intervenció mestres i professionals de centres educatius de Girona Est. La tercera porta per títol “Descobrim experiències” i servirà per conèixer experiències educatives i comunitàries d’altres punts de Catalunya. Amb el títol “Plantegem propostes des del municpi”, la quarta sessió girarà al voltant del paper de les institucions municipals en els models educatius en barris com els de Girona Est, i finalment es farà una darrera sessió titulada “Proposem alternatives”, que consistirà en una sessió de treball oberta per elaborar les conclusions de les jornades.