LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP-Crida per Girona demana al govern que “prengui nota” del Fòrum de Residus i acceleri la implantació del porta a porta

Els regidors de la CUP-Crida per Girona assistiran, a partir d’avui, al Fòrum Internacional de Gestió de Residus Municipals que se celebra a la ciutat fins dimecres. El grup municipal ha celebrat que Girona aculli aquest cicle, i ha demanat al govern que “prengui nota” de les polítiques municipals de residus més avançades per tal d’aplicar-les a la ciutat. En aquest sentit, els cupaires han criticat que Marta Madrenas definís la ciutat com a capital de la gestió de residus, tenint en compte les mancances i limitacions de l’actual model.

Així, la regidora Laia Pèlach ha anunciat que al proper Ple la CUP-Crida per Girona reclamarà accelerar la implantació de la recollida porta a porta a la ciutat. Fa uns mesos el govern va anunciar la seva intenció de desplegar aquest sistema en alguns barris gironins però no se n’ha fet pública més informació. Igualment, Pèlach ha reclamat posar en marxa una campanya de sensibilització ciutadana per a la reducció de residus i el consum responsable, i ha advertit al govern que “no avançar en recollida selectiva i prevenció de residus cada cop sortirà més car”.

Estendre el porta a porta arreu de la comarca

Finalment, la CUP-Crida per Girona ha recomanat al govern gironí que, si vol innovar i excel·lir en gestió de residus, se sumi a municipis del Gironès com Celrà o Vilablareix per tal d’estendre la recollida selectiva porta a porta arreu de la comarca. Cal recordar que els municipis on hi ha implantat aquest sistema són, amb diferència, els que presenten millors xifres recollida selectiva.