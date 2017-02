CUP GIRONA

La CUP-Crida per Girona mostra el suport al Casal de Joves 4 Rius, en risc de desallotjament

La CUP-Crida per Girona ha fet públic avui el seu suport al Casal de Joves 4 Rius amb motiu del judici que se celebra avui contra el projecte i que podria acabar amb una sentència que en forcés el desallotjament. El local, que va obrir les portes el setembre del 2013 al carrer Sant Josep del Barri Vell, és un espai autogestionat per joves, i és la seu d’entitats de la ciutat com l’Assemblea de Joves de Gironès, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, l’associació musical Rise Up i l’entitat Sergent Pebre.

La CUP-Crida per Girona ha destacat el Casal de Joves 4 Rius com “un projecte sorgit davant la manca d’espais pensats i gestionats per joves a la ciutat” i n’ha destacat “el compromís polític, social i la seva aposta per un oci popular i alternatiu”. Per això, la formació ha criticat que l’Ajuntament no hagi mostrat una implicació activa per tal de realitzar tasques de mediació i garantir la continuïtat del projecte. La regidora cupaire Laia Pèlach ha participat a la concentració de suport que s'ha celebrat avui a les 10.30h davant dels jutjats de Girona.