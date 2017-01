La CUP-Crida per Girona engega una campanya d’al·legacions ciutadanes per millorar l’ordenança funerària

La CUP-Crida per Girona ha iniciat una campanya d’al·legacions ciutadanes a la nova ordenança de serveis funeraris, que es troba en període d’exposició pública després de la seva aprovació inicial al ple municipal del gener. La formació proposa que tant la població com les entitats gironines presentin esmenes al text amb l’objectiu d’aconseguir noves millores en la prestació dels serveis fúnebres, a partir d’un document base que ciutadania i entitats poden descarregar-se i registrar a l’Ajuntament.

En concret, el grup municipal demana principalment tres canvis a l’ordenança. El primer, incloure-hi un nou article a l’ordenança en què quedi clar que l’Ajuntament com a administració té la responsabilitat de vetllar pels drets de les persones usuàries dels serveis funeraris. El segon, establir que, atenent al seu caràcter essencial i per raons d’interès públic, l’Ajuntament de Girona prestarà els serveis funeraris i es dotarà d’un tanatori públic. I finalment, establir l’obligatorietat per part dels titulars de tanatoris de cedir-los a qualsevol empresa que operi a la ciutat.

El període per presentar al·legacions a l’ordenança va començar el passat 27 de gener i s’acabarà el proper 9 de març. Aquelles associacions i ciutadans i ciutadanes de Girona que vulguin presentar les al·legacions proposades per la CUP-Crida per Girona poden descarregar-se-les al web cridapergirona.cat, omplir les seves dades i registrar-les a l’Oficina d’Informació i Atenció a la Ciutadania.

La regidora cupaire Laia Pèlach ha explicat que la campanya d’al·legacions ciutadans “pretén aconseguir que l’Ajuntament s’impliqui de ple en la prestació fúnebre” amb l’objectiu de “garantir que es compleixen els drets de les persones usuàries i que els serveis funeraris a la ciutat siguin públics, accessibles i de qualitat”.