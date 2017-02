Per la ruptura

Concentracions a Euskal Herria, Brussel·les i Dublin en suport al 6F

Demà hi haurà també hi haura concentracions a Perpinyà i Palma. D'altra banda entitats, organitzacions polítiques i sindicals del País Valèncià han expressat el seu suport als encausats pel 9N

Aquest migdia hi haurà concentracions a les quatre capitals d'Euskal Herria i a les 16:30 a Brussel·les i Dublin.

Irueña 12:00 Udaletxe plaza

Gasteiz 12:00 Ama Zuriaren plaza

Bilbo 12:00 Arriagan

Donostia 12:00 Bulebarrean

Brussel·les 16:30 de l'edifici Berlaymont

Dublin 16:30 In front of the General Post Office

Demà hi haurà una concentració a Perpinyà davant de la Casa de la Generalitat a les 18h. impulsada per Catalunya Nord per la Independència. També hi haurà una concentració a Mallorca, convocada per l'Obra Cultural Balear, L'Assemblea Sobiranista de Mallorca,i el Grup Blanquerna a les 18h davant la seu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, a Palma (Plaça del Mercat, 12). Sota el lema "El 6F ens jutgen a tots",

D'altra banda entitats i organitzacions polítiques de les Illes i el País Valèncià han expressat el seu suport als encausats pel 9N.

Al País València, una vintena d’organitzacions polítiques, sindicals socials i culturals del País Valencià han donat a conèixer, el manifest unitari de solidaritat amb el procés democràtic i sobiranista que es viu a Catalunya i contra la judicialització que pretén imposar l’Estat espanyol.

Indiquen que aquesta judicialització tindrà un moment àlgid el proper dilluns dia 6 de febrer amb l’inici del judici contra l’expresident de la Generalitat de Catalunya Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i l’exconsellera Elena Rigau. En aquest procés la fiscalia demana deu anys d’inhabilitació per a Mas i nou anys per a Ortega i Rigau.

Ahir es va anunciar que el número d'inscrits a la concentració de Barcelona pel 6F està a punt d'arribar als 40.000, amb 157 autocars ja tancats des de tot el territori.