Una vintena d'organitzacions de les Illes impulsen un manifest a favor del referèndum de Catalunya

Una vintena d'entitats culturals, socials i polítiques de les Illes s'han pronunciat a favor del referèndum de Catalunya. A través d'un manifest, anomenat 'Compromís de mínims', s'han solidaritzat amb els partidaris del dret a decidir i amb aquells càrrecs polítics encausats -i ,en especial, els detinguts- per haver-se posicionat a favor de l'autodeterminació. "[Els processos judicials] són una agressió vers la democràcia i impropis d’un vertader estat de dret", coincideixen les sotasignants, segons informa Racó Català



La presentació del text ha tingut lloc a l'espai cultural de Can Alcover, a Palma, i ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, que va ser detinguda el passat novembre per negar-se a declarar per haver mantingut l'estelada penjada al balcó del consistori durant les jornades electorals del 27 de setembre al Parlament i el 20 de desembre de 2015 al congrés espanyol.



Venturós ha volgut acompanyar les entitats que hi ha darrere del manifest: Alerta Solidària, Alternativa per Pollença, Alternativa per Santanyí, Arran, Assemblea Sobiranista de Mallorca, Associació de Varietats Locals de les Illes Balears, CUP Palma, Endavant OSAN, Esquerra Republicana de Mallorca, Fundació Ateneu Pere Mascaró, Fundació Emili Darder, Gent per Sineu, Grup Blanquerna, Independents per Vilafranca-ER, Jubilats per Mallorca, Més per Mallorca, Obra Cultural Balear, Podem Mallorca, Plataforma Avançam, SEPC i STEI Intersindical.



Una persecució que afecta el conjunt dels Països Catalans



Les sotasignants asseguren que se senten "especialment properes" a les agressions contra el poble de Catalunya i lamenten que aquesta no sigui la primera vegada que es viuen episodis semblants a Catalunya i arreu dels Països Catalans. "Podem parlar de tota una trajectòria repressiva contra els moviments populars en general i l’independentisme en particular, també a Mallorca: l'estat espanyol no pot pretendre solucionar amb el codi penal un conflicte que és polític i que només pot tenir una solució política", expliquen fonts de les entitats.



Finalment, les entitats també aposten per, davant "l’autoritarisme" i el "centralisme" de l'estat espanyol, mostrar una imatge d’unitat i fermesa de totes les forces democràtiques de Mallorca. Diuen que "no poden donar l’esquena a la reivindicació d’un referèndum" ni "a la persecució de càrrecs electes, diputades, alcaldesses, i regidores que en defensen el seu exercici" i és per això que conviden tothom qui vulgui, entitats i persones individuals, a adherir-se al manifest.