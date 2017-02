repressió

Esquerres per la Independència convoca a la mobilització del 6F

La plataforma que agrupa els partits i entitats de les esquerres sobiranistes se suma a la mobilització en suport als encausats pel 9-N que se celebrarà el proper 6 de febrer davant del TSJC.

Esquerres per la independència vol mobilitzar els electors d'esquerres pel referèndum

La plataforma Esquerres per la Independència ha emés un comunicat cridant a participar en la mobilització del 6F. El text expresa el suport a Irene Rigau, Francesc Homs, Joana Ortega i Artur Mas, "perseguits per haver facilitat la lliure expressió de la voluntat política del poble català", i a Carme Forcadell, Montse Venturós, Joan Coma i la resta de representats polítics perseguits "per obeïr la voluntat popular".

Coincidint amb el judici per l'organització del 9N, Esquerres per la Independència denuncia el caràcter "demofòbic" de l'estat espanyol i els seus governants, als que considera "incapaços de donar una resposta política democràtica" a les reivindicacions del poble català.

Per la plataforma, és una "qüestió de democràcia" i criden a la mobilització massiva "en defensa de les persones encausades i en denúncia de la repressió i els judicis polítics". La convocatòria és dilluns 6 de febrer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (passeig Lluís Companys de Barcelona) a les 8:15 del matí.