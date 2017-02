Per la ruptura

28.000 inscrits i 106 autocars: El 6F desborda previsions

El proper dilluns, 6 del febrer, els ciutadans ompliran el Passeig de Lluís Companys responent a la convocatòria feta per ANC, Òmnium, AMI i ACM, sota l'eslògan el 6F ens jutgen a tots, i per mostrar el seu suport a Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega, jutjats per organitzar la consulta del 9 del novembre de 2014.

El número d'inscripcions a primera hora del matí de dijous ha superat els 28.000 inscrits. A la mateixa hora el número dels autocars confirmats era de 120.

Les entitats convocants manifesten el seu convenciment que la mobilització serà històrica i marcarà una fita molt important en previsió de mobilitzacions futures.

Per això es fa una nova crida a la ciutadania a participar i a inscriure's a la pàgina 9nsomtots.cat amb l'objectiu de deixar petit el passeig Lluís Companys.

Es demana la utilització preferent de transport públic i en concret en el cas del metro es convida a la gent a fer ús de les estacions de plaça Urquinaona (L1 i L4), de Barceloneta i Jaume I ( L4), de plaça Tetuan (L2), per evitar aglomeracions en l'estació d'Arc del Triomf.