Per la ruptura

El 6F ja suma 15.000 inscrits i 50 autocars

El Secretariat Nacional (SN) de l’ANC eunit aquest diumenge de forma extraordinària a la Seu Nacional de l’entitat a Barcelona per abordar la mobilització del 6F i ultimar els detalls de la campanya unitària pel Si en el referèndum sobre la independència. La reunió, prevista des de dimecres, té més rellevància després de l'acord als pressupostos de la Generalitat entre la CUP i JxS.

El Secretariat Nacional de l’ANC ha discutit l’estratègia de cara a una campanya unitària pel Sí al referèndum, que hauria de començar a la primavera.



El SN també ha analitzat les bones dades d’inscripcions per a la mobilització del 6 de febrer pel judici contra Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega, i s'han ultimat els detalls per garantir una gran mobilització amb un desenvolupament cívic, com sempre s'han caracteritzat les mobilitzacions de l'ANC.



A primera hora del matí, les inscripcions se situaven per sobre de les 15.000 persones inscrites amb una cinquantena d'autocars. Xifres, totes elles,molt positives.



Per la seva banda, l'escriptora i editora Liz Castro ha anunciat avui que deixarà de ser membre del SN per poder dedicar-se a acabar els llibres sobre el procés que té en marxa i també incrementar el seu treball a la sectorial d'intèrprets i traductors de l'ANC. El Secretariat ha dedicat un sentit aplaudiment al finalitzar la seva intervenció.