per la ruptura

L'OCB, l'ASM, i el Grup Blanquerna convoquen a a Palma una concentració de suport amb Rigau, Ortega i Mas

L'Obra Cultural Balear, L'Assemblea Sobiranista de Mallorca,i el Grup Blanquerna han organitzat una concentració per al proper dilluns 6 de febrer a les 18h davant la seu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, a Palma (Plaça del Mercat, 12).

Sota el lema "El 6F ens jutgen a tots", les entitats convocants expressaran la seva solidaritat amb Mas, Rigau i Ortega, que hauran de respondre davant els òrgans judicials espanyols per haver convocat una consulta no vinculant sobre la independència del Principat de Catalunya. OCB, ASM i Blanquerna volen deixar ben clara d'aquesta manera la seva defensa de la democràcia i el dret a decidir dels pobles, així com el seu malestar davant els darrers intents de l'estat espanyol de condicionar per la via de l'encausament delictiu la situació política catalana.

"Per tot allò que Mallorca i el Principat compartim, sentim especialment propers tots aquests atacs perpetrats des del poder judicial espanyol. Per això, el 6F ens jutgen a tots, a tu també. Vine!", crida realitzada per les tres entitats mallorquines