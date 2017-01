Per la ruptura

El 6F ja suma 4.000 inscrits, després de saturar els servidors divendres

La mobilització extraordinària pel judici del 9N a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau ja suma 4.000 inscrits confirmats. L'allau de peticions que va rebre ahir divendres el web d'inscripcions 9nsomtots.cat va sorprendre les quatre entitats organitzadores i va fer caure el servidor diversos cops durant el dia. Reforçat el servidor divendres mateix a la nit, les peticions s'han anat servint amb normalitat des d'aleshores.

L'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM) van presentar divendres la seva estratègia davant la causa del 9-N, que arrencarà aquest 6 de febrer. Amb el lema El 6 de febrer ens jutgen a tots, les entitats sobiranistes promouran una mobilització massiva a l’entrada del tribunal, ja sigui a la seu del TSJC o a la Ciutat de la Justícia. L’espai on es farà el judici encara no s’ha anunciat.