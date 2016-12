CUP GIRONA

La CUP-Crida per Girona amb l’esport i el medi ambient coincidint amb al cursa de Sant Silvestre

La CUP-Crida per Girona engegarà dissabte una campanya aprofitant la cursa de Sant Silvestre que tindrà lloc a la ciutat i que reuneix milers de corredors i corredores. Ara fa uns mesos Girona es va declarar "Ciutat lliure de plàstic" a partir d'una moció que va presentar la CUP i que va ser votada de forma unànime per tot el plenari municipal. La voluntat de declarar municipis lliures de plàstic és una iniciativa enmarcada en la campanya Estratègia Catalana Residu Zero, que integra entitats, municipis, empreses i universitats que reclamen un paradigma nou en la gestió de residus amb l'objectiu de reduir la proliferació de residus que tants problemes generen al medi ambient del país.

Malgrat l’adhesió del plenari gironí a la proposta, a dia d'avui no s'han implantat a la ciutat els acords de la moció ni les mesures per reduir laproliferació de plàstic en les activitats esportives, culturals, lúdiques i comercials que se celebren a la ciutat. La situació és exactament la mateixa que abans de l’estiu quan es va començar a parlar del text. I en aquest sentit, la CUP-Crida per Girona considera important iniciar campanyes de conscienciació que desenvolupin els acords que democràticament hem pres en la lluita contra els residus. Pel regidor Lluc Salellas: “Si l’equip de govern no compleix amb allò acordat, nosaltres prendrem la iniciativa per treballar per la reducció de residus i de contaminació a la ciutat. Aquesta és la nostra manera d’entendre la política”.

Per tot plegat, coincidint amb la popular cursa de Sant Silvestre, des de la formació independentista es vol mostrar el suport a l'esport popular; reconeixent-ne els valors i els beneficis per a la salut i la cohesió, alhora que reclamar que aquesta edició de la cursa de Sant Silvestre sigui el primer dels esdeveniments en aplicar els criteris de reducció de plàstic acordats en el plenari. Per la CUP-Crida per Girona, aquesta tasca de conscienciació i canvi col·lectiu és essencial en la lluita pel medi ambient i contra el canvi climàtic.