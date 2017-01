CUP GIRONA

La CUP-Crida per Girona veu “insuficient” l’esforç social del nou pressupost municipal

La CUP-Crida per Girona s’ha posicionat al voltant de la proposta de pressupost del govern gironí per al 2017, i ha anunciat que si no hi ha novetats el seu vot al Ple municipal en què es debatrà serà negatiu. La formació veu els comptes “continuistes” i considera que els seus avenços en matèria social no són suficients per abordar la situació d’emergència que encara es viu a la ciutat. Igualment, els cupaires han lamentat el poc marge de diàleg ofert per part del govern, i que no s’hagi permès un debat ciutadà sobre el contingut del pressupost.

En una roda de premsa celebrada a l’Ajuntament de Girona, la portaveu Laia Pèlach ha desgranat algunes de les principals crítiques de la CUP a la proposta del govern. En matèria cultural, el grup ha qüestionat la manca de suport a la creació, les grans quantitats destinades a Ciutat de Festivals i la desaparició de la partida anomenada Cultura als barris. En l’àmbit de la sostenibilitat la formació ha celebrat que la inclusió d’una dotació per al desplegament de la recollida porta a porta a una part de la ciutat.

Pel que fa a educació i esports, Pèlach ha lamentat que un any més s’hagi de continuar pagant el llogar de l’institut Ermessenda de Girona i l’increment en matèria d’esports del conveni per a la gestió de l’estadi de Montilivi. En l’àmbit social, els cupaires han celebrat l’augment d’algunes partides, però han deplorat que la dotació pressupostària en àmbits com ara les polítiques d’habitatge continua essent insuficients per donar resposta a les necessitats de la ciutat en aquests camps.

Quant a les inversions, la CUP-Crida per Girona ha criticat que un 10% es destini al fons Santos Torroella, i que es continuïn assumint costos per actuacions derivades de les obres del TAV. Igualment, els cupaires ha celebrat la inclusió d’algunes inversions a diferents barris de la ciutat, tot i que ha advertit que estaran “atents” per tal que els projectes s’executin dins dels terminis previstos i d’acord amb les necessitats del veïnat.

Crítica a les mancances de temps i de participació

Finalment, Pèlach ha denunciat la manca de temps de què ha disposat l’oposició per poder estudiar la proposta del govern i presentar-hi millores, com també el nul debat ciutadà que s’ha pogut generar al voltant dels comptes. La portaveu cupaire també ha denunciat que no s’hagi complert la moció aprovada pel Ple per reformular l’actual sistema de pressupostos participats per fer-lo més ambiciós, i ha reclamat la convocatòria d’una audiència pública per divulgar el contingut dels comptes entre la ciutadania i les entitats gironines.