CUP GIRONA

La CUP-Crida per Girona vol reformar el reglament de participança per fer-ne una eina “d’aprofundiment democràtic”

La CUP-Crida per Girona ha registrat una moció que es debatrà el proper dilluns 16 de gener, en què demana reformar l’actual Reglament Regulador de les Institucions de la Participança i de la gestió de Conflictes. Aquest instrument va ser aprovat l’any 2005, impulsat principalment per Francesc Ferrer dins del mandat d’Anna Pagans. La formació considera que el reglament va significar un avenç notable en el seu moment, però que ha quedat desfasada en alguns articles, i que convé revisar-la perquè esdevingui “una eina útil i actualitzada al servei de l’aprofundiment democràtic” a la ciutat.

Aquesta petició de la CUP-Crida per Girona arriba després que, en la discussió del nou Reglament Orgànic Municipal (ROM), moltes de les propostes dels cupaires en matèria de participació van ser desestimades perquè el govern va considerar que el ROM no era el marc normatiu adequat per regular-les. Per això, d’acord amb la CUP, es va incloure l’article 138 al nou ROM en què es disposa que “la regulació de la participació ciutadana es desenvoluparà mitjançant reglament”.

Així doncs, la moció proposa que durant el 2017 es dugui a terme la revisió de l’actual reglament de participança, i que s’habilitin mecanismes per permetre i impulsar la participació de la ciutadania i les entitats gironines en tot el procés. El text també sol•licita que, un cop feta la revisió, s’activi una campanya pública per difondre el contingut del reglament i promoure’n la utilització entre les associacions i la població de Girona.

Entre les propostes que la CUP-Crida per Girona preveu defensar en cas que s’aprovi la moció destaquen apostar de forma més ambiciosa per les audiències públiques; crear un consell de ciutat que fiscalitzi l’actuació municipal; estipular la celebració de consultes ciutadanes per a grans temes de ciutat; replantejar l’actual sistema de pressupostos participats; garantir un major protagonisme de la ciutadania i de les entitats en les sessions plenàries; o facilitar i promoure l’impuls d’iniciatives ciutadanes, entre d’altres.