La CUP proposa una mesa local per encarar el referèndum a Reus

La celebració del referèndum i el procés constituent que se’n deriva és un dels eixos principals per a la CUP de Reus. És per això que, després que l’assemblea local de Reus organitzés i asumís el debat nacional de la CUP-CC sobre el referèndum, presenten una moció al plenari perquè s’articuli una mesa local per treballar el plebiscit seriosament, segons ha afirmat el regidor Edgar Fernández.

Segons Fernández, al marge de l’adhesió del ple al Pacte Nacional pel Referèndum, “cal que es promogui que les entitats, associacions i agents econòmics de Reus es sumin a aquest procés democràtic”. Per a la CUP, però, s’ha de deixar de banda tota la càrrega simbòlica “per començar a treballar de debò i demostrar que el procés avança amb fets”. És per aquest motiu que proposen un espai de treball coral i vinculant que garanteixi que “el municipalisme serà la primera eina al servei de la nova República Catalana”.

“Amb aquesta moció demostrem al jutge que ha anul•lat l'entrada de Reus a l' AMI que nosaltres seguim creant estructures per avançar en el procés d’emancipació política i social que estem vivint”, ha afirmat Fernández. El mateix regidor ha reiterat que la CUP aposta per desobeir la sentència en qüestió ja que “la decisió d’un plenari està per sobre de la decisió d’un jutge”. No obstant, la formació s’abstindrà en la votació per tal que prosperi el recurs vers la sentència de l’AMI.

En matèria social, la CUP proposarà al ple que es realitzi un estudi on s’observi la desigualtat existent entre els diversos barris i àrees de Reus. Marta Puig ha afirmat que “l’estudi constava que estava fet, tal com s’explicita en el conveni de col•laboració entre l’Agència Catalana de l’Habitatge i l’Ajuntament de Reus que es va firmar el passat 2016”. La regidora, però, denuncia que “el govern, després que la CUP hagi reclamat en reiterades ocasions el document, ha reconegut que no han fet el mapa social en qüestió”.

La Candidatura insisteix en la necessitat de “realitzar un estudi que visualitzi la situació de risc d’exclusió social en què es troba la població, en quines zones es troben i quines són les principals problemàtiques que pateixen les famílies per tal de poder saber les necessitats reals de la població. Aquesta és una eina necessària per la intervenció i gestió comunitària de la ciutat”, ha assegurat Puig.

D’altra banda, la formació emplaça al govern a “fer un exercici de transparència” i explicar si ha contractat un servei extern per fer seguiments als treballadors de la recollida de residus i neteja viària ja que la CUP assegura que té indicis que s’estan efectuant diversos seguiments però no en coneixen els motius ni els executors d’aquests.