autodeterminació

'A les nostres mans', la campanya impulsada per Poble Lliure per guanyar el referèndum

Dues mans amb la paraula 'sí' pintada al palmell. És el que apareix a les imatges que diverses personalitats properes a Poble Lliure i el mateix partit a través dels seus perfils a Facebook i Twitter han difòs aquest matí. A les imatges també hi apareix l'adreça alesnostresmans.cat, però al lloc web no hi ha gaire informació més.

La setmana passada, el diputat de la CUP-CC i militant de Poble Lliure Albert Botran va fer autocrítica i va admetre que la campanya pel 'sí' feia tard. El diputat ha fet aquesta piulada sumant-se a la iniciativa:

Deixarem de parlar de competències quan el futur republicà i constituent estigui #alesnostresmans, i serà aviat! https://t.co/ZchDW5Y83l pic.twitter.com/vV6HsWNBiN — Albert Botran (@albertbotran) 13 de febrero de 2017

També Eudald Calvo, alcalde d'Argentona, ha mostrat el seu suport.

Roger Sallas, de la CUP de Badalona, ha vinculat la independència amb un "sistema polític i econòmic realment democràtic i al servei del poble".

Fonts consultades per Llibertat.cat han explicat que en els propers dies hi haurà més adhesions a la campanya.