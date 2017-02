unitat

L'Associació Catalana de Municipis entra al Pacte Nacional pel Referèndum

L'entitat farà arribar als ajuntaments una moció redactada amb l'AMI perquè s'hi sumin

L'executiva de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha aprovat adherir-se al Pacte Nacional pel Referèndum i signar el manifest que promou un referèndum "com una eina privilegiada d'aprofundiment democràtic, que permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l'adopció final d'acords eficaços". La decisió s'ha pres al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer (Noguera).

La reunió també ha servit per acordar fer arribar als ajuntaments una moció consensuada amb l’AMI per tal que els consistoris que ho vulguin també puguin adherir-s’hi. El secretari general de l’ACM, Marc Pifarré, ha remarcat que “els alcaldes són els primers a notar la voluntat del poble de poder votar”.

Pifarré ha defensat que, com recull el manifest, “continuem esperant que a l’altre cantó hi hagi algú que vulgui proposar alguna cosa” i, per tant, “ens ratifiquem en la línia que es va marcar i és que per nosaltres no quedarà la voluntat de diàleg” amb el govern de l’Estat. L'alcaldessa d'Os de Balaguer, Estefania Rufach, ha dit que "els ajuntaments estem donant suport al nostre govern per tirar endavant el procés i hi som pel que faci falta"

L'ACM ja va convocar amb l'ANC, Òmnium i l'AMI la mobilització en suport dels encausats pel 9N del 6 de febrer.